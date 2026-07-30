L’eFootball World Festival de Bangkok dévoile d’importantes mises à jour en jeu

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KONAMI a annoncé une série de mises à jour majeures pour eFootball lors du livestream « eFootball CONNECT », diffusé lors du eFootball World Festival à Bangkok, en Thaïlande. Parmi les temps forts du livestream figurait l’annonce de l’arrivée de l’attaquant Sergio Agüero en tant que nouveau Joueur Légendaire, aux côtés de Wayne Rooney, qui fait son retour avec de nouvelles compétences. Les joueurs peuvent également découvrir de nouvelles fonctionnalités en jeu, telles que le mode « Custom Tournament », le style d’équipe « Overload » ainsi que de nouvelles formations d’attaque et de défense.

Sergio Agüero fait ses débuts dans eFootball dans le cadre de l’événement « Epic: Legends Assemble Special », en tant que récompense à obtenir pendant la campagne de l’eFootball™ World Festival. Doté des compétences « Blitz Curve » et « Low Screamer ». En se connectant au jeu, les joueurs pourront recruter gratuitement l’un des onze Joueurs Légendaires, dont cet attaquant de classe mondiale. Wayne Rooney fait également son retour avec deux nouvelles compétences, « Phenomenal Finish » et « Willpower », ainsi qu’un bonus de +3 en tir. Les joueurs participant à un événement spécial auront également la possibilité de sélectionner et d’obtenir l’un des onze Joueurs Légendaires en récompense.

Par ailleurs, à partir d’aujourd’hui, le nouveau défi de type Bingo « Treasure Link » permettra aux joueurs qui se connectent de gagner et de partager des récompenses personnalisées de rareté Special, Rare ou Normal en disputant des matchs en ligne. Des récompenses spéciales seront également proposées à certains joueurs ainsi qu’aux participants de l’eFootball™ World Festival.

Parmi les autres annonces du livestream figurait une importante mise à jour prévue pour le mois d’août, qui introduira le mode « Custom Tournament », le style d’équipe « Overload », des formations différentes pour l’attaque et la défense ainsi que des Managers disposant de deux Link-Ups.

Mode « Custom Tournament » : les joueurs pourront organiser leurs propres tournois ou rejoindre ceux d’autres joueurs, avec la possibilité de personnaliser en détail les règles et les modalités de chaque tournoi.

Style d’équipe « Overload » : ce nouveau style d’équipe demande aux joueurs en jeu de former un bloc compact du côté où se trouve le ballon afin de créer une supériorité numérique. En attaque, les joueurs pourront conserver une possession stable, tandis qu’en défense, une formation compacte permettra d’exercer un pressing plus rapidement.

Formations spécifiques Attaque/Défense : les joueurs pourront désormais définir des formations différentes pour les phases offensives et défensives, permettant une construction d’équipe plus stratégique et approfondie.

Managers disposant de deux Link-Ups : au début de la nouvelle saison, des Managers possédant deux Link-Ups feront leur apparition.

Le World Festival accueillait également le tournoi esport officiel « eFootball Championship 2026 World Finals » (World Finals), lors duquel 32 joueurs se sont affrontés : 16 dans la division Console et 16 dans la division Mobile. Les World Finals comprenaient une phase de groupes et une phase à élimination directe afin de désigner les meilleurs joueurs du monde. FUTEASY_10 s’est imposé dans la division Console sur PlayStation®5, tandis que Rentao a remporté la division Mobile.

Lors de la finale de la division console, FUTEASY_10 affrontait ETTORITO et s’est imposé 4-3 pour décrocher le titre du World Finals. Dans la finale de la division mobile, Rentao a battu YASSINE ETTADLAOUI sur le score de 5-2 pour devenir champion du monde. Le tournoi de cette année a attiré environ 45,21 millions de participants aux qualifications, issus de plus de 200 pays et régions à travers le monde. Cela représente une augmentation de 8,79 millions de participants par rapport à l’année précédente, qui avait déjà établi un record de participation.

Bangkok, en Thaïlande, ayant été choisie pour accueillir l’événement, eFootball a également annoncé que la légende du football thaïlandais Piyapong Pue-on apparaîtra dans le jeu plus tard cette année, ainsi que l’ajout de commentaires en langue thaïlandaise.