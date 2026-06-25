Olivia Rodrigo fait ses débuts en série Icones de Fortnite

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Olivia Rodrigo, triple lauréate d’un Grammy, fait son entrée dans Fortnite. Elle rejoint la série ​ Icones avec deux tenues, un ensemble cosmétique complet, son propre PNJ (personnage non jouable) au sein du Battle Royale, et ce juste à temps pour le Fortnite Festival Karaoke, désormais disponible sur mobile.

À retrouver dans la boutique d’objets, jusqu’au 25 juillet :

La Tenue d’Olivia Rodrigo issue de son album SOUR — Un peu sucré. Un peu SOUR. Comprend des modèles réactifs et une version miniature LEGO.

— Un peu sucré. Un peu SOUR. Comprend des modèles réactifs et une version miniature LEGO. La Tenue Lover Girl d’Olivia Rodrigo — Célébrez la sortie de son tout dernier album avec des styles réactifs et une déclinaison miniature en LEGO.

— Célébrez la sortie de son tout dernier album avec des styles réactifs et une déclinaison miniature en LEGO. Une Emote good 4 u Emote avec des effets de miroirs qui se brisent, de flammes ainsi qu’une emote maggots for brains avec des cœurs et des effets de poussière de fée.

avec des effets de miroirs qui se brisent, de flammes ainsi qu’une avec des cœurs et des effets de poussière de fée. 3 nouvelles pistes musicales , dont son nouveau single « Drop Dead », « Maggots for Brains » et « Déjà vu ».

, dont son nouveau single « ». Les accessoires de dos « Ailes de papillon » (plus résistant qu’il n’y paraît) et « Collection d’autocollants inflammables » d’Olivia.

Festival Karaoke est désormais disponible sur mobile:

​Cet été, Olivia Rodrigo vous propose de faire la fête en karaoké où vous voulez : le « Fortnite Festival Karaoke » est désormais disponible sur mobile (sur iOS et Android) ! Ouvrez la scène principale du Festival dans l’application mobile Fortnite, sélectionnez « Karaoké » dans le menu des instruments, puis chantez en suivant les six morceaux d’Olivia, accompagnés en temps réel.

Olivia sur l’île de Battle Royale :

​Partez à la recherche du PNJ d’Olivia Rodrigo dès maintenant sur l’île Battle Royale et jouez près d’elle pour débloquer gratuitement le spray « Heart Locket » et son écran de chargement.