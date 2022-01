TCL dévoile sa nouvelle promesse de marque, des TV Mini-LED 144 Hz et de tout nouveaux appareils mobiles au CES 2022 !

Partager Facebook

TCL Electronics (1070.HK), leader dans le domaine de l’électronique grand public, a organisé aujourd’hui une série de conférences virtuelles au cours desquels ses porte-paroles ont partagé les dernières nouveautés de la marque. Le public a pu découvrir les produits TCL pour équiper la maison connectée, les gammes 2022 de téléviseurs Mini-LED et les derniers appareils mobiles de la marque.

Message de la présidente

Mme Juan Du, présidente de TCL Electronics a évoqué les valeurs fondamentales de TCL. » Chez TCL, nos clients passent toujours en premier. Tout ce que nous faisons vise à apporter de la valeur aux gens en améliorant leur quotidien grâce à nos produits et services. Mais nous ne pouvons pas y parvenir seuls « , a déclaré Mme Du. « Tout ce que nous faisons repose sur la créativité et le savoir-faire de nos employés, le soutien de longue date de nos partenaires de confiance, avec lesquels nous collaborons sans relâche, et surtout, sur notre éthique du business qui place l’intégrité et l’honnêteté au centre « .

Mme Juan Du a également partagé les principaux résultats de l’entreprise pour 2021 ainsi que les innovations qui ont fait le succès de TCL. Repoussant les limites du possible en matière de technologie d’écran, TCL a fondé TCL CSOT en 2009 et a investi près de 31 milliards de dollars pour fournir aux consommateurs des écrans de la meilleure qualité possible. TCL, soucieux des causes environnementales, s’est également engagé en investissant dans le secteur photovoltaïque, afin de produire une énergie plus propre et plus verte.

Au fil des ans, TCL a créé un écosystème Smart Home entièrement connecté, guidé par sa stratégie AI x IoT. Les téléviseurs sont désormais le point d’entrée vers une vie connectée qui facilite le quotidien. TCL innove constamment et développe en permanence de nouveaux appareils électroménagers et appareils mobiles, toujours plus inspirants, afin d’aider les utilisateurs à profiter au maximum de leur vie.

» Nous espérons que notre technologie créera des solutions aux enjeux du quotidien, pour permettre à nos utilisateurs de passer davantage de bons moments avec leur famille et leurs amis « , a ajouté Mme Du.

» Chez TCL, nous souhaitons que nos produits et nos services puissent offrir à tous une vie plus sûre et plus saine. Enfin, nous souhaitons inspirer chaque personne et lui donner l’opportunité de suivre ses rêves les plus grands. «

Téléviseurs TCL Mini-LED 2022

Depuis 2018, TCL investit dans la technologie des téléviseurs Mini-LED pour devenir, dans les 5 prochaines années, le leader de ce secteur.

En 2022, TCL a franchi une nouvelle étape en équipant ses écrans Mini-LED haut de gamme d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, offrant une meilleure réactivité, des images plus nettes, et un gameplay plus fluide. Cette série initie une nouvelle génération d’écrans de télévision qui va permettre aux compétiteurs comme aux joueurs occasionnels de tirer le meilleur parti des derniers jeux vidéo, qui nécessitent un nombre élevé d’images par seconde (FPS). Les écrans Mini-LED 144 Hz de TCL bénéficieront de rafraîchissement et d’une plus grande fluidité, ce qui permettra aux gamers d’atteindre l’excellence, notamment dans les jeux multi-joueurs.

En plus d’être alimentée par la technologie Mini-LED de TCL, cette nouvelle génération de d’écrans offrira aux adeptes de jeux-vidéos et de contenus d’action une meilleure expérience graphique. Avec plus de 1 000 zones d’éclairage, les téléviseurs Mini-LED 2022 de TCL se dotent d’une luminosité étonnante, d’un contraste saisissant, et révèlent un maximum de détails pour une expérience véritablement immersive. Plus de détails sur les téléviseurs Mini-LED 2022 de TCL seront divulgués plus tard au cours de ce trimestre.

Appareils mobiles et intelligents 2022 de TCL

TCL s’engage pour rendre accessible à tous une connectivité 5G et lancera, dès le mois de janvier, les TCL 30 XE 5G et 30 V 5G, en exclusivité aux États-Unis. Ces smartphones sont dotés de la technologie NXTVISION améliorée, afin que les utilisateurs puissent profiter d’une expérience visuelle immersive et d’images de haute qualité.

Plusieurs nouvelles tablettes seront également présentées au CES 2022. Il s’agit notamment de la TCL NXTPAPER 10s, dotée d’un écran reproduisant l’effet du papier et d’une protection pour les yeux. La TCL TAB 8 4G est quant à elle légère et idéale pour l’apprentissage et les rendus créatifs, tandis que la TCL TAB 10L est une tablette immersive conçue pour le divertissement et pour une productivité optimale. Enfin, TCL présentera sur son stand un trio de tablettes conçues pour les enfants, la nouvelle série TCL TKEE : TCL TKEE MINI, MID et MAX.

TCL est heureux d’étendre sa gamme de produits aux ordinateurs portables pour la première fois, avec le lancement du TCL BOOK 14 Go. Pensé pour ceux qui se déplacent et voyagent constamment, cet ordinateur fin et léger est équipé d’une batterie d’une excellente autonomie, supportant la charge LTE.

Au CES, TCL présentera également la nouvelle génération de ses lunettes connectées, les TCL NXTWEAR AIR, portables, légères et minces qui privilégient le confort et le style. Grâce à sa lentille frontale interchangeable et un poids allégé, la NXTWEAR AIR offrira une meilleure expérience que la précédente génération de lunettes à écran portable.

Pour compléter sa gamme de produits connectés, TCL lancera bientôt le routeur 5G LINKHUB, tout en continuant à proposer des solutions 4G de haute qualité avec le Wi-Fi mobile LINKZONE LTE Cat4, un hotspot mobile personnel et compact.

TCL AI x IoT Smart Home

Chez TCL, les téléviseurs sont le point d’entrée de la maison connectée. En appuyant sur un simple bouton de leur télécommande, les utilisateurs de TCL Home TV pourront avoir accès rapidement et facilement à tous leurs services de divertissement et leurs appareils intelligents.

Outre le téléviseur, l’application mobile TCL Home permet aux utilisateurs de contrôler leurs appareils intelligents et connectés, comme un purificateur d’air ou un aspirateur robot TCL, puis de simplement s’asseoir et de profiter d’une maison fraîche et propre.

Les produits et services TCL AI x IoT rendent la vie des utilisateurs, leur travail et leurs loisirs plus agréables, et apportent chaque jour l’inspiration créative nécessaire.

Suivez-nous sur #CES2022 #TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED avec toutes les dernières nouveautés pendant le CES 2022.

