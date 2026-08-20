Un mauvais tour se prépare avec le Booster à thème L’Ambition de la Team Rocket, bientôt dans Pokémon Pocket

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’Ambition de la Team Rocket, le nouveau Booster à thème centré sur la célèbre organisation malfaisante éponyme, sera disponible à partir du 27 août dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket.

Dans le nouveau Booster à thème L’Ambition de la Team Rocket, les joueurs et joueuses découvriront des illustrations qui montrent la Team Rocket en train de préparer un mauvais tour, ainsi que des interactions entre ses sbires et leurs Pokémon. Certaines cartes seront même dotées du célèbre emblème de l’organisation, à savoir la lettre R.

Évènements à venir

Objectifs spéciaux de la Team Rocket (du 28 août à 06:00 UTC au 29 septembre a 05:59 UTC) : des missions spéciales permettront d’obtenir des Tickets louches de la Team Rocket. Les joueurs et joueuses devront ensuite trouver où les utiliser en jeu avant que l’évènement ne touche à sa fin.

des missions spéciales permettront d’obtenir des Tickets louches de la Team Rocket. Les joueurs et joueuses devront ensuite trouver où les utiliser en jeu avant que l’évènement ne touche à sa fin. Évènement insigne L’Ambition de la Team Rocket (du 28 août à 06:00 UTC au 10 septembre à 05:59 UTC) : les joueurs et joueuses pourront décrocher des insignes ornés de l’emblème de la Team Rocket qu’ils et elles pourront arborer sur leur profil, selon le nombre de victoires remportées contre d’autres personnes.

les joueurs et joueuses pourront décrocher des insignes ornés de l’emblème de la Team Rocket qu’ils et elles pourront arborer sur leur profil, selon le nombre de victoires remportées contre d’autres personnes. Évènement butin Lokhlass de la Team Rocket (du 10 septembre à 06:00 UTC au 20 septembre à 05:59 UTC) : gagner des combats solo spéciaux permettra d’obtenir des Boosters promo de la série B, vol. 12.

gagner des combats solo spéciaux permettra d’obtenir des Boosters promo de la série B, vol. 12. Évènement pioche miracle (du 19 septembre à 06:00 UTC au 29 septembre à 05:59 UTC) : des cartes promo de Feunnec et Mistigrix apparaîtront dans la pioche miracle. Durant cet évènement, des missions permettront aux joueurs et joueuses d’obtenir un ticket boutique évènement. Ce dernier pourra être échangé contre une carte promo dans la boutique.



​Découvrez une vidéo consacrée à L’Ambition de la Team Rocket le 21 août à partir de 13:00 UTC sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.