Recherches Google en 2025: ce qui a particulièrement intéressé la Suisse cette année

Chaque année en décembre, Google publie les mots-clés qui ont enregistré la plus forte hausse en Suisse au cours de l’année par rapport à la même période l’année précédente.



Mots-clés généraux

En 2025, les recherches Google en Suisse montrent que la population s’est beaucoup intéressée aux catastrophes locales et aux conflits mondiaux. Les classements des mots-clés ont été dominés par Charlie Kirk, tué dans un attentat aux États-Unis, par l’éboulement dévastateur de Blatten, et par la thématique «Iran Israël», reflet de l’escalade des tensions géopolitiques au Proche-Orient.



1. Charlie Kirk

2. Blatten

3. Iran Israël

4. Championnat d’Europe de football féminin

5. Diogo Jota

6. Deepseek

7. Monstre: L’Histoire d’Ed Gein

8. Labubu

9. Ozzy Osbourne

10. FFLS



Gros titres

Les trois premiers mots-clés généraux forment également le trio de tête des gros titres de l’année. Viennent ensuite les recherches sur le Concours Eurovision de la chanson (ESC), qui s’est déroulé en mai à Bâle. La cinquième place est occupée par le spectaculaire vol de bijoux au Louvre à Paris, suivi par le mot-clé Air India. À la mi-juin, 260 personnes ont perdu la vie dans le crash d’un avion de cette compagnie aérienne indienne.



1. Charlie Kirk

2. Blatten

3. Iran Israël

4. ESC Bâle

5. Vol de bijoux du Louvre

6. Air India

7. Donald Trump douane Suisse

8. Aschaffenbourg

9. Nicolas Sarkozy

10. Élection du pape



Personnalités suisses

En tête du classement se trouve le conseiller fédéral Martin Pfister, nouvellement élu, qui a repris au 1er avril 2025 la responsabilité du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). La deuxième place revient à l’artiste de cabaret Hazel Brugger, qui a co-animé l’ESC de Bâle avec charme et vivacité. Le pilote de Moto3 Noah Dettwiler arrive en troisième position. Après sa grave chute lors du tour de formation du Grand Prix moto de Malaisie, il est désormais sur la voie de la guérison.



1. Martin Pfister

2. Hazel Brugger

3. Noah Dettwiler

4. Camille Rast

5. Pia Sundhage

6. Malorie Blanc

7. Zoë Më

8. Belinda Bencic

9. Armon Orlik

10. Livia Peng



Personnalités internationales

Un documentaire Netflix sorti à l’automne sur le rappeur allemand Haftbefehl a rencontré un vif écho et a valu au sulfureux musicien la première place dans les tendances de recherche Google des personnalités internationales. Il est suivi en deuxième place par le YouTubeur américain MrBeast qui, avec plus de 450 millions d’abonnés, exploite la chaîne la plus populaire de la plateforme. La troisième place est occupée par Andy Byron, CEO d’une entreprise technologique américaine, qui a fait la une des journaux du monde entier lors d’un concert de Coldplay avec le scandale de la kiss cam.



1. Haftbefehl

2. MrBeast

3. Andy Byron

4. Robert Francis Prevost

5. Lamine Yamal

6. Jimmy Kimmel

7. Zohran Mamdani

8. Kendrick Lamar

9. Greta Thunberg

10. Friedrich Merz



Séries

Dans le monde des séries, les tendances de recherche révèlent les productions qui ont particulièrement captivé le public. Au sommet se trouve Monstre: L’Histoire d’Ed Gein, qui retrace la vie du tristement célèbre tueur en série et a suscité un vif intérêt. La deuxième place est occupée par la série Squid Game, dans laquelle des personnes en grande difficulté financière sont invitées à participer à un mystérieux jeu de survie. En troisième position, on retrouve Adolescence, une série sur un garçon de 13 ans soupçonné d’avoir tué une camarade de classe.



1. Monstre: L’Histoire d’Ed Gein

2. Squid Game

3. Adolescence

4. Ginny & Georgia

5. The White Lotus

6. Winter Palace

7. Severance

8. L’Été où je suis devenue jolie

9. Good American Family

10. Kpop Demon Hunters



Décès

Le militant américain Charlie Kirk, tué lors d’un attentat en septembre, a dominé non seulement les gros titres et les mots-clés généraux, mais aussi les tendances Google sur le thème des décès. En deuxième place se trouve le footballeur de l’équipe nationale portugaise Diogo Jota, décédé avec son frère dans un accident de voiture en juillet 2025. La troisième place est occupée par la légende du rock Ozzy Osbourne, décédé cet été d’un arrêt cardiaque à l’âge de 76 ans.



1. Charlie Kirk

2. Diogo Jota

3. Ozzy Osbourne

4. Robert Redford

5. Xatar

6. Diane Keaton

7. Michelle Trachtenberg

8. Gene Hackman

9. Val Kilmer

10. Pape François



Questions à Google

Cette année, les questions «Pourquoi», «Combien» / «Quel» et «Qu’est-ce que» posées à Google portaient sur un large éventail de thèmes. Pour ce qui est du «Pourquoi?», les incendies de forêt dévastateurs en Californie, qui ont coûté la vie à plus de 30 personnes en janvier 2025, ont suscité l’intérêt. Pour le «Combien» / «Comment» / «Quel», la question du nombre de cœurs d’une pieuvre dominait. Elle en a trois. Et en ce qui concerne le «Que» / «Qu’est-ce que», la question de la signification de l’expression «six-seven» a occupé le haut du classement. Celle-ci, généralement utilisée par les jeunes, fait référence à un mème dans lequel un adolescent dit «six-seven» lors d’un match de basket-ball en bougeant les paumes de ses mains de haut en bas.



Questions «Pourquoi»

1. Pourquoi y a-t-il eu des incendies à Los Angeles?

2. Pourquoi le ciel est-il si voilé?

3. Pourquoi Cucurella a-t-il été hué?

4. Pourquoi Israël attaque-t-il l’Iran?

5. Pourquoi Alisha Lehmann ne joue-t-elle pas aux CE?

6. Pourquoi l’Australie chante-t-elle à l’ESC?

7. Pourquoi Trump veut-il le Groenland?

8. Pourquoi Sarkozy doit-il aller en prison?

9. Pourquoi est-ce que je ne perds pas de poids?

10. Pourquoi Elton n’est plus dans «Wer weiß denn sowas»?



Questions «Combien» et «Quel»

1. Combien de cœurs a une pieuvre?

2. Quel âge a le nouveau pape?

3. Combien de vaches y a-t-il en Suisse?

4. Combien d’orteils a une girafe?

5. Combien de personnes sont allées sur la Lune?

6. Combien de tableaux Van Gogh a-t-il vendus de son vivant?

7. Combien de bords a un cube?

8. Combien y a-t-il de cardinaux?

9. Combien de passes à la FFLS?

10. Quel âge a Zahide?



Questions «Que», «Quel» et «Qu’est-ce que»

1. Que signifie «6-7»?

2. Que signifie Tralalero Tralala?

3. Quel genre d’animaux sont les argonautes?

4. Que signifie être demisexuel?

5. Quel est le symbole de l’or dans le tableau périodique?

6. Que signifie sigma?

7. Que signifie QR?

8. Qu’est-ce que Meta AI sur WhatsApp?

9. Que se passe-t-il lors de l’allumage d’un feu d’artifice?

10. Que signifie «gooner»?