Milestone présente la Strike Force Romanda

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La Strike Force Romanda est la deuxième équipe à être révélée avant le lancement du jeu. Le trio, autrefois l’un des groupes de pop les plus populaires du Japon, s’est lancé le défi de regagner l’attention du monde entier dans les rues de Neo Rey et séduire un nouveau public avec son allure caractéristique : un mélange éclatant de couleurs, de style et de dynamisme.

Ritsuko Imai, chanteuse principale et compositrice du groupe, dirige l’équipe avec la même détermination qui a fait d’elle une star, malgré une profonde fragilité qu’elle cache derrière son image publique parfaite. À ses côtés se trouve la jeune Hina Yamano, impulsive et rebelle, toujours prête à pousser le groupe vers de nouvelles directions. Enfin, Akane Hyuga, l’une des fondatrices du groupe, apporte stabilité ainsi que son esprit stratège.

Au-delà du désir de retrouver leur place sous les projecteurs, les membres de la Strike Force Romanda sont animés par une motivation qui va bien plus loin qu’une soif de gloire et de renommée. En se lançant dans le tournoi Screamer, les joueurs découvriront que le parcours de l’équipe est en réalité nourri par des raisons plus personnelles.

Prévu pour 2026, Screamer sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.