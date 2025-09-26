Un premier aperçu du gameplay de Thief VR: Legacy of Shadow prévu pour le 30 septembre

Vertigo Games donne rendez-vous le 30 septembre pour un premier aperçu du gameplay de Thief VR: Legacy of Shadow sur sa chaine YouTube à 19 heures.

A propos de Thief VR: Legacy of Shadow

Cette ville d’ombres est dirigée par le tyran Baron Ulysses Northcrest. Les joueurs incarnent Magpie, une voleuse orpheline, par la faute de Northcrest, mais rusée. Pour survivre dans la rue, elle a été forcée de voler jusqu’à la découverte d’un artéfact légendaire, contenant un héritage du passé. Grâce à des mécaniques VR immersives pour voler et esquiver les forces contrôlant la ville, les joueurs feront le nécessaire pour dévoiler les sombres secrets de The City et exposer un sinistre complot menaçant ses fondations.

Thief VR: Legacy of Shadow sera disponible plus tard dans l’année et il est désormais disponible de l’ajouter dans votre liste de souhaits sur PlayStation VR2, Meta Quest et Steam VR.