Scott Pilgrim EX sort le 3 mars sur PC et consoles

La bonne nouvelle s’accompagne d’une bande-annonce inédite, qui témoigne de l’énergie débordante du beat’em up néorétro dans lequel vous allez sauver Toronto. En plus des nombreuses références aux légendes passées de l’univers Scott Pilgrim, deux nouveaux personnages ont également été annoncés pour Scott Pilgrim EX : Matthew Patel et Robot-01.

Les deux nouveaux combattants jouables sont deux anciens ennemis de Scott et Ramona : Matthew Patel est un membre émérite de la Ligue des Ex Maléfiques, bien connue des fans de l’univers. Robot-01 est quant à lui une création humanoïde de deux des membres de cette fameuse ligue, les jumeaux Katayanagi, construite à l’origine dans le seul but de mettre Scott K.O.

Matthew Patel ajoute une touche de théâtralité et de mysticisme au chaos du champ de bataille. Son style mélange le feu et le sens du spectacle : Patel évolue tel un marionnettiste, manipulant ses démons hipsters pour distraire les ennemis, contrôler leur positionnement et poser des pièges qui peuvent faire pencher la balance dans votre camp. Ses pouvoirs surnaturels lui permettent d’appeler du renfort, de projeter des flammes et de lâcher des finishs moves au pouvoir mystique dévastateur.



Robot-01 privilégie la précision et la punition. Il file à toute allure à travers l'écran grâce à ses propulseurs et ses transformations, assénant des coups brutaux à une vitesse fulgurante. Unité de combat conçue pour le chaos, Robot-01 peut se transformer en pleine échauffourée et tirer des salves à distance. Il peut également terminer ses assauts par une puissante attaque qui nettoie l'écran en un instant à l'aide de nombreux projectiles explosifs.

Dans Scott Pilgrim EX, les membres du groupe de musique le plus cool de Toronto, Sex Bob-omb, sont kidnappés et leurs instruments volés tandis que la ville est terrorisée par les démons, les végans et les robots. Scott Pilgrim, Ramona Flowers et d’autres alliés improbables comme Lucas et Roxie vont devoir se castagner aux quatre coins de la ville, des ruelles sombres aux plages ensoleillées, voire même remonter le temps pour sauver le groupe, la ville et le monde. Un total de sept combattants jouables sont proposés : le dernier partenaire de Scott et Ramona sera dévoilé d’ici à la sortie de Scott Pilgrim EX.

Scott Pilgrim EX sortira en version numérique sur PC, Nintendo Switch, Playstation 5 et Xbox Series le 3 mars 2026.