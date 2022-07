Nouveaux personnages pour le jeu Jojo’s Bizarre Adventure : All-star Battle R

Partager Facebook

Avec plus de 50 personnages disponibles, JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R proposera aux joueurs un large choix pour recréer les combats de leurs rêves. Après plus de 35 ans d’existence, la franchise offre une vaste galerie d’histoires et de personnages parmi lesquels les joueurs pourront piocher pour faire s’affronter leurs personnages préférés dans JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R. Cette nouvelle bande-annonce fait la part belle aux personnages de Diamond Is Unbreakable (4e partie), Stone Ocean (6e partie) et JoJolion (8e partie) de JoJo’s Bizarre Adventure.

Aux côtés des personnages de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle comme Josuke Higashikata, Rohan Kishibe, Jolyne Cujoh ou Ermes, les joueurs retrouveront de nouvelles têtes :

Yukako Yamagishi de Diamond Is Unbreakable

Jotaro Kujo (4 e partie) de Diamond Is Unbreakable

partie) de Diamond Is Unbreakable F.F. de Stone Ocean

Ikuro Hashizawa, protagoniste de Baoh: The Visitor, un autre manga créé par Hirohiko Araki avant JoJo’s Bizarre Adventure, sera lui aussi disponible dans le jeu.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R est disponible en précommande. Le jeu sortira le 2 septembre 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch et le 1er septembre 2022 sur PC.