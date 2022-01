Partager Facebook

Nous sommes à Rome, au début des années 80. Giulio, Paolo et Riccardo ont 16 ans et de grands rêves. Bientôt ils seront rejoints par Gemma dont Paolo est éperdument amoureux. Ce quatuor soudé et solidaire traversera des hauts et des bas. Quarante ans passent, le monde et l’Italie changent. Paolo reste fidèle à ses idéaux, il devient professeur de latin et de littérature. Riccardo tente différentes carrières, artiste, journaliste, politicien. Giulio veut sauver le monde dans son habit d’avocat jusqu’à ce que l’appât du gain le trouble. Gemma travaille comme serveuse et cherche son salut dans l’amour. Les chemins de ces quatre se séparent, se recroisent, s’enchevêtrent sans cesse. Et chacun se retrouve un jour face à cette question : qu’est-ce qui est vraiment important dans la vie ?

Inspiré de « Nous nous sommes tant aimés » d’Ettore Scola, et évoquant également « Nos meilleures années » de Marco Tullio Giordana, mais en moins politique, cette comédie douce-amère entrelace les destins de quatre personnages avec leurs joies, leurs chagrins et leurs drames. Amours, amitiés, trahisons, retrouvailles, réconciliation sont au cœur de ce film lumineux bercé par une sublime bande-son composée de chansons populaires italiennes et du top 50. C’est un réel bonheur de suivre ce groupe sur quarante ans. Interprétés par un excellent quatuor d’acteurs (Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzoti et Pierfrancesco Favino) , les personnages sont attachants et on les quitte à grand regret. On aime également le regard tendre et nostalgique porté par Gabriele Muccino sur le temps qui passe. Et restez pour le générique de fin. Outre la sublime musique « Gli anni pu belli » de Claudio Baglioni, l’histoire continue. Cette fresque sentimentale et amicale se savoure jusqu’à la toute dernière minute !









Nos plus belles années

Un film de Gabriele Muccino

Avec Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 133 minutes

Age légal : 12ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 5 janvier 2022