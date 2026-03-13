The 7th Guest est de retour avec un remake signé Vertigo Games

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Le jeu proposera aux joueurs des énigmes revisitées, des environnements retravaillés et de toutes nouvelles performances graphiques. Ces améliorations vont permettre à une toute nouvelle génération de joueurs de découvrir le célèbre manoir hanté prendre vie, accompagné de ses mystères.

Six invités, un manoir inquiétant… Et quelque chose de sinistre se trame. Henry Stauf, riche fabricant de jouets vivant reclus, se cache dans l’ombre. Une force obscure plane sur le manoir, enveloppé de mystère. Qui est le septième invité ? Que veut Henry ? Et qui survivra pour raconter l’histoire ?

Au fil de l’exploration de ce sinistre manoir, les énigmes deviendront de plus en plus difficiles ! Attention, le danger guette à chaque coin. Chaque ombre, chaque craquement et chaque scintillement de lumière feront monter la tension, tandis que la maison révèlera doucement ses secrets…

The 7th Guest Remake est l’aventure parfaite pour les joueurs qui aiment les énigmes complexes, explorer des lieux mystérieux et les histoires d’épouvante.

Caractéristiques principales :

Une narration immersive : grâce à de toutes nouvelles performances graphiques 3D, les joueurs sont placés directement dans le manoir d’Henry Stauf. De véritables acteurs apparaissent dans le monde de The 7th Guest Remake, rendant chaque rencontre réaliste et troublante.

Un gameplay unique et captivant : le célèbre manoir hanté prend vie grâce à des effets visuels de haute qualité et des énigmes soigneusement retravaillées. Chaque énigme s’intègre parfaitement à l’histoire et s’inspire des légendes du manoir, avec de nombreux éléments rendant hommage à l’original.

Des environnements dynamiques : le manoir hanté se transforme grâce à des effets visuels astucieux et des illusions d’optique. Les joueurs devront explorer chaque recoin effrayant afin de débloquer de nouvelles pièces et découvrir de nombreux secrets à mesure que l’horreur se rapproche.

Le remake de The 7th Guest peut dès maintenant wishlisté sur PlayStation 5 via le PlayStation Store et sur PC via Steam, GOG ou l’Epic Games Store. Pour Xbox Series X|S et Nintendo Switch la whishlist sera disponibles plus tard.