Nouvelle Bande-annonce de King Arthur : Legends Rise

Les pré-inscriptions sont maintenant ouvertes pour les joueurs PC et Mobiles. Lancement mondiale prévue ultérieurement cette année sur PC et mobiles. Début de la prochaine bêta ouverte à partir du 29 Juin prochain.

Les pré-inscriptions sont désormais ouvertes sur Steam, l’App Store et Google Play. En se pré-inscrivant, les joueurs peuvent gagner de formidables récompenses dans le jeu.

De plus, la prochaine phase de bêta ouverte débutera le 29 juin aux États-Unis, en Australie, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande, aux Philippines et à Hong Kong, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de manier Excalibur et de découvrir sa puissance avant le lancement du jeu.

Kabam a également publié un trailer officiel de gameplay qui approfondit davantage les fonctionnalités et le gameplay de King Arthur : Legends Rise. Les joueurs apprendront également comment l’équipe de Kabam s’est appropriée la légende du Roi Arthur et l’a revisitée pour en faire un vaste RPG en équipe, visuellement époustouflant, avec un gameplay PvE et PvP, le tout grâce à la puissance de l’Unreal Engine 5.

Dans King Arthur : Legends Rise, les joueurs incarnent un jeune Arthur qui a conclu un pacte sombre avec le dragon piégé dans Excalibur afin d’obtenir le pouvoir dont il a besoin pour sauver Camelot. Arthur doit maintenant faire face à sa terre natale de Camelot en proie aux forces du roi Lot, l’usurpateur, qui cherche à utiliser le pouvoir des dieux sombres en vue d’obtenir le pouvoir absolu sur la Grande-Bretagne et au-delà. Les joueurs devront rassembler une équipe de puissants héros pour aider Arthur à affronter Lot et ses forces obscures composées de créatures mythiques, d’hommes assoiffés de pouvoir, et ainsi accomplir son destin et reconstruire son royaume de Camelot.

King Arthur : Legends Rise inclut notamment: