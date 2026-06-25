Persona 5 royal s’invite dans la saison 6 : voleurs de cœurs, de Call of Duty: mobile

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Préparez-vous à une saison pleine de style, entre braquages et action à gogo, avec le lancement de la saison 6 de Call of Duty: Mobile – Voleurs de cœurs, le 2 Juillet. Call of Duty: Mobile s’associe à Persona 5 Royal, le célèbre JRPG, pour proposer une version inspirée de Persona 5 Royal du mode Plunder, un espace événementiel thématique, ainsi que des arsenaux dédiés aux opérateurs et aux séries d’armes. La saison 6 apporte également le nouveau mode multijoueur Throwable Frenzy, le pistolet-mitrailleur FSS Hurricane et sa variante Mythic Draw, la série de points ADAV Jet, un tout nouveau Passe de combat, et bien plus encore.

La collaboration avec Persona 5 Royal s’invite dans le mode Battle Royale avec Pillage, une variante du mode collecte d’argent où certaines zones d’Isolated se transforment en domaines spéciaux. Entrez dans un domaine et votre ATH adoptera le style visuel de Persona 5 Royal : vous devrez alors affronter trois vagues d’ennemis représentant les Ombres pour ouvrir un coffre au trésor rempli d’argent et de masques de Persona qui vous conféreront des bonus pour le reste de la partie. Autre nouveauté de la saison 6, le mode multijoueur Objet à lancer en folie oppose deux équipes de cinq joueurs dans une épreuve d’adresse à la hache de combat, où il faut esquiver des pièges laser qui s’activent en cours de partie tout en se précipitant pour frapper des cibles générées aléatoirement.

Un événement sur le thème de Persona 5 Royal invite les joueurs à découvrir un espace unique articulé autour de stands de tir inspirés des palais du JRPG, avec des récompenses à chaque étape, notamment une personnalisation Nuclear Strike qui ajoute Morgana pour vous encourager, un sac à dos Morgana et une apparence de moto sur le thème de Ryuji Sakamoto. Un nouvel événement estival met le feu aux poudres avec des récompenses telles que l’apparence d’opérateur Traqueur urbain – Lever de soleil et le plan d’arme M16 – Agrume pétillant, tandis qu’une nouvelle saison de parties classées permet de remporter le plan d’arme SO-14 – Colère d’Onyx et l’apparence d’opérateur Enigma – Zavesa.

Le Passe de combat Voleur de cœurs met en avant le FSS Hurricane, un pistolet-mitrailleur ultra-puissant doté d’une capacité de charge accrue et d’une stabilité améliorée, ainsi que la série de points ADAV Jet pour un contrôle total du terrain. Les détenteurs du Passe Premium peuvent débloquer des apparences d’opérateurs tels que le Grand Prêtre du Chaos – Jugement et Kryptis – Réfraction, ainsi que des plans d’armes, notamment le CX9 – Custos Sanguinis et le FSS Hurricane – Reflet brisé. Pour compléter cette collaboration, l’armurerie Série d’opérateurs Persona 5 Royal permet aux joueurs d’incarner Cipher – Joker, Scylla – Panther, Alias – Queen et Traqueur Urbain – Violet, tandis que l’arsenal Série d’armes propose quatre plans légendaires inspirés de ces mêmes Voleurs Fantômes.

La saison 6 : Voleurs de cœurs de Call of Duty: Mobile sera disponible de 2 juillet à 02h (heure de Paris)