Panic Bomber W rejoint Super Bomberman Collection

Cédric 20 août 2026 Games, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

Sorti à l’origine en 1995, Panic Bomber W est un jeu de puzzle compétitif basé sur des réactions en chaîne, des attaques à la bombe et un gameplay stratégique articulé autour de la puissante « Big Bomb ». Le jeu propose une expérience compétitive unique et des sensations différentes de celles des titres Bomberman traditionnels.

La mise à jour ajoute également des musiques de Panic Bomber W à la fonctionnalité « BOMB Radio », permettant aux joueurs de profiter des morceaux classiques du jeu et de raviver leurs souvenirs nostalgiques, aussi bien pendant leurs parties qu’en dehors du jeu.

SUPER BOMBERMAN COLLECTION réunit les cinq jeux de la série Super Bomberman sortis entre 1993 et 1997, dont certains titres jusqu’alors exclusifs au Japon, ainsi que les jeux originaux Bomberman et Bomberman II. La collection enrichit ces classiques de fonctionnalités modernes telles que la sauvegarde et le chargement à tout moment et le retour en arrière, ainsi que des modes et fonctionnalités comme Boss Rush, BOMB Radio et une galerie comprenant environ 200 illustrations de personnages issus de toute la série.

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