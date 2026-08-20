Un ADN audio, deux philosophies du gaming : beyerdynamic présente les MMX 100 sans fil et le MMX 130 sans fil

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Le spécialiste allemand de l’audio beyerdynamic enrichit sa gamme de casques gaming MMX avec deux nouveaux modèles sans fil : le MMX 100 sans fil, qui est un casque fermé, et le MMX 130 sans fil, à conception ouverte. Tous deux reposent sur le même savoir-faire audio propre à beyerdynamic, tout en proposant deux expériences de jeu distinctes.

Le choix entre un casque fermé et un casque ouvert n’est pas une question de qualité, mais avant tout une question de préférence personnelle. Le MMX 100 sans fil, avec sa conception fermée, s’adresse aux joueurs qui souhaitent limiter les bruits environnants pour se concentrer pleinement sur leur partie.

À l’inverse, le MMX 130 sans fil, doté d’une conception ouverte, convient davantage à ceux qui recherchent un son plus ouvert et plus spacieux, leur permettant de profiter pleinement de l’ambiance sonore, des bandes originales et des sons environnants du jeu.

Avec ces deux nouveaux modèles, beyerdynamic souhaite rendre son expertise audio accessible à un public de joueurs encore plus large. Plutôt que de multiplier les fonctionnalités superflues et les effets marketing, les deux casques se concentrent sur l’essentiel : une restitution sonore précise, un confort optimal, une connectivité polyvalente et une qualité conçue pour durer.

Le MMX 100 sans fil : une immersion totale dans le jeu

Le MMX 100 sans fil associe les avantages d’un casque gaming fermé à une restitution sonore précise, inspirée de l’univers du studio. Sa conception fermée atténue les bruits extérieurs susceptibles de distraire le joueur, favorisant ainsi la concentration aussi bien lors de parties multijoueur intenses que pendant de longues sessions de jeu. Elle permet également de mieux identifier les différents éléments sonores importants au cours d’une partie.

Le microphone META VOICE, amovible, garantit quant à lui une transmission claire et naturelle de la voix lors des échanges en ligne.

Le MMX 100 sans fil se connecte facilement aux PC, consoles, smartphones et appareils portables grâce au Bluetooth® 6.0, au dongle USB à faible latence fourni ou à une connexion filaire. Ses coussinets souples en velours et son poids léger de 275 grammes assurent un confort optimal, même lors d’une utilisation prolongée. Sa batterie longue durée peut être remplacée si nécessaire. Les charnières métalliques robustes ainsi que les différents composants remplaçables contribuent également à prolonger la durée de vie du casque.

Le MMX 130 sans fil : une nouvelle dimension pour l’univers du jeu

Jusqu’à présent, les casques gaming ouverts s’adressaient principalement aux passionnés d’audio. Avec le MMX 130 sans fil, beyerdynamic souhaite rendre les avantages de cette conception accessibles à un public de joueurs plus large. Contrairement à un casque fermé qui isole le joueur de son environnement, la conception ouverte du MMX 130 sans fil offre une scène sonore plus naturelle et plus spacieuse. Les bandes originales, les sons ambiants et les détails sonores les plus subtils gagnent ainsi en ampleur et prennent une place centrale dans l’expérience de jeu.

Son transducteur de 40 mm, spécialement réglé et doté d’un revêtement en titane, assure une restitution sonore précise et détaillée. Le MMX 130 sans fil est ainsi particulièrement adapté aux jeux narratifs, aux mondes ouverts, aux RPG et aux jeux de simulation — bref, à tous les univers dans lesquels l’atmosphère, la perception de l’espace et le son jouent un rôle essentiel.

Sa conception ouverte favorise également la circulation de l’air et facilite l’évacuation de la chaleur. Associée à des coussinets en velours respirants spécialement développés et à un poids de seulement 265 grammes, elle garantit un port léger et confortable, même pendant de longues sessions de jeu.

Première presentation lors de la gamescom 2026

« Avec les MMX 100 wireless et MMX 130 wireless, nous proposons aux joueurs non pas simplement deux nouveaux casques, mais deux façons différentes de vivre leurs jeux. Ceux qui recherchent davantage de concentration et d’isolation trouveront leur réponse avec le MMX 100 wireless fermé. À l’inverse, les joueurs qui souhaitent profiter des univers vidéoludiques de la manière la plus naturelle et immersive possible disposeront, avec le MMX 130 wireless ouvert, d’une alternative particulièrement intéressante. » – Matthias Heilig, Product Marketing Manager Gaming chez beyerdynamic.

À l’occasion de la gamescom 2026 à Cologne, où beyerdynamic sera l‘équipementier officiel du stand de l’Indie Arena Booth, le MMX 100 sans fil sera présenté au public pour la première fois. Les visiteurs pourront découvrir et tester le nouveau casque sur une sélection de stands pendant toute la durée de l’événement.

Prix et disponibilité

Le MMX 100 sans fil sera commercialisé à partir du 1er septembre 2026, en Noir et Blanc Arctique, au prix public conseillé de 99 € TTC.

Le MMX 130 sans fil sera disponible à partir d’octobre 2026, également en Noir et Blanc Arctique, au prix public conseillé de 129 € TTC.

Les deux casques gaming seront disponibles dès leur lancement sur la boutique en ligne beyerdynamic, sur Amazon ainsi qu’auprès des revendeurs spécialisés. Les pièces détachées et les coussinets pourront également être commandés séparément.

Caractéristiques techniques du MMX 100 sans fil

Transducteur ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Dynamique Conception acoustique Fermée Réponse en fréquence 20 Hz – 20 000 Hz Transmission Faible latence, Bluetooth® + connexion analogique, audio USB Bluetooth® 6.0 ; A2DP, HFP USB USB-C Connectivité analogique Oui Connexions audio USB Oui Utilisation pendant la recharge Oui Portée Dongle faible latence : 10 m, Bluetooth : 15 m Autonomie de la batterie Plus de 80 heures d’autonomie Fonctionnalités supplémentaires Gestion des appels, désactivation du microphone, réglage du volume Contenu de la boîte MMX 100 wireless, microphone META VOICE, filtre anti-pop pour microphone, câble USB (1,8 m), câble analogique (1,8 m), dongle sans fil (USB-C), adaptateur USB-A vers USB-C, autocollants beyerdynamic, guide de démarrage rapide, livret de conformité Poids (sans câble) 275 g Coloris Noir, Blanc Arctique Prix public conseillé 99,00 EUR

Caractéristiques techniques du MMX 130 sans fil