SEGA fête les 35 ans de Sonic the Hedgehog avec un Stream anniversaire exceptionnel

Lors de ce stream de plusieurs heures, les fans ont pu voir Sonic en personne plusieurs fois ainsi que des visages bien connus de la communauté, et tout un tas de surprises parfaitement adaptées à une fête d’anniversaire, y compris l’annonce et la sortie de Sonic Frontiers – Édition définitive pour Nintendo Switch 2, disponible dès maintenant !
- Sonic Frontiers – Édition définitive pour Nintendo Switch 2
- Les fans ont eu le droit à une sortie surprise du jeu d’aventure en monde ouvert de 2022, Sonic Frontiers – Édition définitive ! Elle inclut le jeu de base ainsi que toutes les mises à jour précédemment sorties, et des performances et des graphismes améliorés. Sonic Frontiers – Édition définitive est maintenant disponible en version physique et numérique sur Nintendo Switch 2.
- Mise à jour de Sonic Racing: CrossWorlds + personnages gratuits
- La mise à jour 4 de Sonic Racing: CrossWorlds qui comprend le personnage et la machine Sonic classique ! Les joueurs pourront maintenant incarner l’Éclair bleu sous son apparence classique des années 90. Axel et Amigo ont également été présentés comme des personnages gratuits devant sortir respectivement en août et en septembre 2026. Les spectateurs ont également eu le plaisir d’avoir un aperçu du gameplay du pack DLC Tortues Ninja à venir, qui sortira sur Sonic Racing: CrossWorlds le mercredi 29 juillet 2026 à 02h00 (CEST).
- Championnat du monde 2026 Sonic Racing: CrossWorlds
- Les pilotes du monde entier auront maintenant l’opportunité de mesurer leurs talents et de montrer qui est aussi rapide que Sonic lors du prochain Championnat du monde Sonic Racing: CrossWorlds. Les qualificatifs en ligne auront lieu à partir du mardi 30 juin à 02h00 (CEST) jusqu’au lundi 20 juillet à 1h59 (CEST) et mèneront à la finale du championnat du monde à New York City plus tard dans l’année, le vendredi 9 octobre. Les 24 meilleurs pilotes auront l’opportunité de concourir en direct devant le public pour la première place. Lors des qualifications, les fans pourront également obtenir des récompenses Twitch Drop pour Sonic Racing: CrossWorlds en regardant les streamers participants sur Twitch !
Pour vous y inscrire, rendez-vous ICI.
- Les pilotes du monde entier auront maintenant l’opportunité de mesurer leurs talents et de montrer qui est aussi rapide que Sonic lors du prochain Championnat du monde Sonic Racing: CrossWorlds. Les qualificatifs en ligne auront lieu à partir du mardi 30 juin à 02h00 (CEST) jusqu’au lundi 20 juillet à 1h59 (CEST) et mèneront à la finale du championnat du monde à New York City plus tard dans l’année, le vendredi 9 octobre. Les 24 meilleurs pilotes auront l’opportunité de concourir en direct devant le public pour la première place. Lors des qualifications, les fans pourront également obtenir des récompenses Twitch Drop pour Sonic Racing: CrossWorlds en regardant les streamers participants sur Twitch !
- Gameplay et nouveaux personnages de SONIC PICO PARK !
- Les fans ont pu découvrir du tout nouveau gameplay du jeu SONIC PICO PARK annoncé récemment, ainsi que deux nouveaux personnages : Shadow the Hedgehog et Sonic Pico Cat ! Ils rejoindront tous les deux l’équipe des personnages jouables aux côtés de Sonic, Tails, Knuckles et Amy dans SONIC PICO PARK plus tard dans l’année. Attendez-vous à une bonne dose de chaos et de fun !
- Soldes Steam pour la franchise Sonic
- Toute la franchise Sonic the Hedgehog est en solde sur Steam jusqu’au jeudi 25 juin 2026. Les fans peuvent profiter de grandes réductions – jusqu’à -90 % ! – sur des titres populaires comme Sonic Racing: CrossWorlds, Sonic Frontiers, Sonic Mania, SONIC X SHADOW GENERATIONS, et bien plus encore !
- Sonic Forces (titre temporaire) x Nex Playground
- Préparez-vous à découvrir Sonic d’une toute nouvelle façon ! Nex, les créateurs de Nex Playground, le système de jeu actif, ont collaboré avec SEGA pour créer Sonic Forces (titre temporaire) pour la Nex Playground. Comme vu sur le stream, la Nex Playground permet à ses joueurs de bouger et de rester actifs lors de leur expérience de jeu. Sonic Forces (titre temporaire) sera disponible sur les consoles Nex Playground plus tard dans l’année.
- Sonic Forces (mobile)
- Ce juin, Sonic idole monte sur la scène dans Sonic Forces pour fêter 35 années de légende ! Les joueurs pourront déverrouiller Sonic idole lors de cet événement à durée limitée afin de laisser leurs rivaux sans voix avec trois nouvelles compétences.
- Sonic Live in Concert
- Le concert annoncé pendant le stream, Sonic Live in Concert, a rajouté 30 représentations supplémentaires pour les spectateurs aux États-Unis et dans le reste du monde ! Consultez la liste ci-dessous afin de connaître toutes les nouvelles dates et les nouveaux lieux. Pour savoir où vous pouvez acheter des billets, veuillez consulter CETTE PAGE.
- 18 déc. 2026 – Londres, Royaume-Uni
- 18 fév. 2027 – Indianapolis, IN
- 19 fév. 2027 – Detroit, MI
- 19 fév. 2027 – Birmingham, Royaume-Uni (avec matinée)
- 20 fév. 2027 – Milwaukee, WI
- 21 fév. 2027 – Manchester, Royaume-Uni
- 21 fév. 2027 – Chicago, IL
- 22 fév.2027 – Sheffield, Royaume-Uni
- 23 fév. 2027 – Minneapolis, MN
- 24 fév. 2027 – Bruxelles, Belgique
- 24 fév. 2027 – Waukee, IA
- 25 fév., 2027 – Kalamazoo, MI
- 26 fév. 2027 – Pittsburgh, PA
- 27 fév. 2027 – Cincinnati, OH
- 28 fév. 2027 – Columbus, OH
- 2 mars 2027 – Cleveland, OH
- 3 mars 2027 – Toronto, ON
- 4 mars 2027 – Montreal, QC
- 5 mars 2027 – Syracuse, NY
- 6 mars 2027 – New York, NY
- 7 mars 2027 – Wallingford, CT
- 9 mars 2027 – Portsmouth, NH
- 10 mars 2027 – Schenectady, NY
- 11 mars 2027 – Boston, MA
- 12 mars 2027 – Newark, NJ
- 13 mars 2027 – Washington, D.C.
- 14 mars 2027 – Hershey, PA
- 16 mars 2027 – Red Bank, NJ
- 18 mars 2027 – Philadelphia, PA
- 19 mars 2027 – Durham, NC
- 20 mars 2027 – Knoxville, TN
- 21 mars 2027 – Richmond, VA
- 23 mars 2027 – Chattanooga, TN
- 25 mars 2027 – Memphis, TN
- 26 mars 2027 – Kansas City, MO
- 27 mars 2027 – Tulsa, OK
- Le concert annoncé pendant le stream, Sonic Live in Concert, a rajouté 30 représentations supplémentaires pour les spectateurs aux États-Unis et dans le reste du monde ! Consultez la liste ci-dessous afin de connaître toutes les nouvelles dates et les nouveaux lieux. Pour savoir où vous pouvez acheter des billets, veuillez consulter CETTE PAGE.
- Playlist Spotify du 35e anniversaire de Sonic The Hedgehog
- En partenariat avec Spotify, les fans peuvent maintenant écouter une playlist de 35 chansons que Sonic voudrait écouter lors de son anniversaire ! Pour faire la fête avec Sonic, rendez-vous sur Spotify, recherchez « Sonic’s 35th Birthday » et découvrez des dessins exclusifs de l’illustratrice Natalie Haines