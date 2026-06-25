SEGA fête les 35 ans de Sonic the Hedgehog avec un Stream anniversaire exceptionnel

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Lors de ce stream de plusieurs heures, les fans ont pu voir Sonic en personne plusieurs fois ainsi que des visages bien connus de la communauté, et tout un tas de surprises parfaitement adaptées à une fête d’anniversaire, y compris l’annonce et la sortie de Sonic Frontiers – Édition définitive pour Nintendo Switch 2, disponible dès maintenant !