Tesla rebat ses cartes : fin des Model S et X, place à la robotique

L’entreprise dirigée par Elon Musk s’apprête à refermer un chapitre historique pour concentrer ses efforts sur l’autonomie, l’intelligence artificielle et les robots humanoïdes, jugés stratégiques pour sa croissance future.

L’ère des pionniers s’achève chez Tesla. Le constructeur californien dirigé par Elon Musk s’apprête à mettre un terme à la production de deux de ses modèles les plus emblématiques : la berline Model S et le SUV Model X. Dès le prochain trimestre, ces véhicules, véritables symboles de la révolution électrique initiée par la marque, disparaîtront définitivement des chaînes d’assemblage. Une décision stratégique, officialisée lors de la conférence trimestrielle aux investisseurs, qui marque un tournant majeur dans la trajectoire industrielle du groupe, désormais résolument tourné vers les technologies d’autonomie et la robotique avancée.

Un virage stratégique assumé vers l’autonomie et la robotique

Pour Elon Musk, cette transition représente un « départ honorable » pour deux programmes devenus obsolètes face aux ambitions futures de Tesla. Le dirigeant affirme vouloir recentrer l’ensemble des ressources du groupe sur le développement de systèmes de conduite autonome, considérés comme la clé de voûte de la croissance à long terme. Les acheteurs intéressés par la Model S ou le Model X disposent ainsi d’une ultime fenêtre pour acquérir ces modèles historiques avant leur retrait définitif du catalogue.

Ce changement de cap se traduit également sur le plan industriel. L’usine de Fremont, en Californie, actuellement dédiée à l’assemblage de ces deux véhicules, sera reconvertie afin d’accueillir la production du robot humanoïde Optimus, projet phare de la stratégie d’automatisation de Tesla. Parallèlement, la fabrication du Cybertruck se poursuivra dans la gigafactory texane d’Austin, confirmant la réorganisation profonde de l’appareil productif du groupe.

Des ventes en perte de vitesse malgré des mises à jour successives

Bien que la Model S et la Model X aient longtemps incarné l’excellence technologique de Tesla, leurs performances commerciales se sont progressivement érodées. Malgré plusieurs refontes esthétiques et évolutions techniques, les volumes de ventes sont restés modestes ces dernières années, largement éclipsés par le succès massif des Model 3 et Model Y, plus accessibles financièrement.

L’intensification de la concurrence sur le segment premium des véhicules électriques a également contribué à fragiliser leur positionnement. Des acteurs historiques tels que Mercedes-Benz, BMW ou Audi, rejoints par de nouveaux entrants ambitieux comme Lucid Motors et Rivian, ont progressivement grignoté les parts de marché de Tesla dans ce créneau stratégique.

Elon Musk reconnaît une part de nostalgie dans cette décision, tout en soulignant son caractère inévitable. Dès 2019, il qualifiait déjà ces deux modèles de produits de niche, maintenus davantage pour leur valeur symbolique que pour leur contribution économique réelle.

Model S : la berline qui a bouleversé l’industrie automobile

Lancée en 2012 avec un prix de départ fixé à 57 400 dollars, la Tesla Model S demeure l’un des modèles les plus influents de l’histoire moderne de l’automobile. Premier véhicule intégralement conçu par Tesla, elle inaugurait une plateforme entièrement dédiée à l’électrique, rompant avec l’approche hybride adoptée pour le Roadster initial.

Sa batterie positionnée sous le plancher permettait d’optimiser l’espace intérieur tout en offrant une tenue de route remarquable. Le succès fut immédiat : plus de 10 000 réservations furent enregistrées avant même les premières livraisons. En 2013, MotorTrend lui décerna le prestigieux titre de « voiture de l’année », saluant une automobile d’exception, silencieuse, performante et résolument tournée vers l’avenir.

Au fil des ans, Tesla n’a cessé d’enrichir son fleuron technologique. Le mode Ludicrous, permettant une accélération fulgurante de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes, contribua à bâtir l’aura mythique du modèle. Le restylage majeur de 2021 apporta quant à lui une autonomie record. Mais à ce stade, la dynamique commerciale s’était déplacée vers des modèles plus grand public.

Model X : un SUV audacieux aux défis industriels persistants

Présenté en concept dès 2012, le Tesla Model X ne fut commercialisé qu’en 2015. Son design spectaculaire, notamment caractérisé par ses portes arrière Falcon Wing, visait à redéfinir les standards du SUV électrique premium. Ces portières articulées offraient un accès remarquable à l’habitacle, mais leur complexité mécanique s’avéra rapidement problématique à l’échelle industrielle.

Les difficultés de production et les problèmes de qualité s’accumulèrent, conduisant Elon Musk à comparer le véhicule aux célèbres œufs Fabergé : somptueux, mais délicats. Malgré un restylage en profondeur en 2021, les défis techniques persistèrent. En 2022, le patron de Tesla reconnaissait publiquement avoir interrompu la production trop tôt avant de stabiliser pleinement la nouvelle version.

Cybertruck : ambitions démesurées et réalité commerciale décevante

Présenté en grande pompe en 2019, le Cybertruck devait incarner la nouvelle frontière du véhicule utilitaire électrique, avec un tarif d’appel annoncé à 40 000 dollars et une capacité de production annuelle estimée à 250 000 unités. La pandémie, les retards industriels et la complexité du concept ont cependant largement compromis ces objectifs.

Une fois commercialisé, le pick-up futuriste s’est heurté à une demande bien inférieure aux attentes. Les deux millions de précommandes initialement revendiquées ne se sont jamais matérialisées en ventes concrètes. Les livraisons trimestrielles peinent à dépasser quelques milliers d’unités, loin des ambitions affichées.

Le regroupement statistique du Cybertruck avec la Model S et la Model X dans la catégorie « autres véhicules » permettait jusqu’alors de diluer la faiblesse de ses performances commerciales. Avec l’arrêt programmé des deux modèles historiques, cette stratégie comptable ne pourra plus masquer la réalité du marché.