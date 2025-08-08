Ranger’s Path: National Park Simulator,le nouveau jeu de simulation de garde forestier d’astragon Entertainment

Partager Facebook

Cette simulation immersive invite les joueurs à se glisser dans la peau d’un garde forestier dans un parc national. Le jeu sera bientôt disponible en accès anticipé sur Steam et Epic Games Store.

Dans Ranger’s Path: National Park Simulator, les joueurs incarnent un garde forestier chargé de gérer les tâches quotidiennes et de relever les nombreux défis offerts par le magnifique parc national de Faremont. Dégager les sentiers, ramasser les déchets, réparer les panneaux, aider les randonneurs égarés ou répondre aux appels d’urgence liés à la faune sauvage… Chaque action contribue à préserver la beauté naturelle et la sécurité du parc.

Équipés d’outils essentiels comme une hache, un marteau et une pince à déchets, les rangers exploreront une variété de biomes riches en détails, notamment des forêts denses, des prairies fleuries, des crêtes rocheuses et des rivières sinueuses, à pied ou à bord de leur pick-up.

À l’aide de leur appareil photo, les joueurs pourront observer et documenter leurs rencontres avec une grande variété d’espèces animales et végétales. Des ratons laveurs espiègles aux aigles majestueux, en passant par les cerfs gracieux et les loups insaisissables, chaque observation permettra d’enrichir leur connaissance de la faune sauvage.

Mais les tâches des gardes forestiers ne s’arrêtent pas là : guider les randonneurs, vérifier les permis et assurer la sécurité des visiteurs sont tout aussi importants pour garantir un espace de vie agréable à la faune sauvage et aux promeneurs.

L’accès anticipé commence bientôt

Ranger’s Path: National Park Simulator sera lancé en accès anticipé avec un ensemble de fonctionnalités déjà très complet, offrant dès le premier jour des heures de jeu captivantes. Tout au long de la phase d’accès anticipé, les joueurs pourront profiter de mises à jour régulières et gratuites, avec de nouveaux outils, de nouvelles activités et des améliorations de la faune sauvage prévues. La communauté de joueurs aura un rôle crucial dans le développement futur du titre grâce à ses retours et ses suggestions.

Caractéristiques principales :

Partez à l’aventure : commencez votre carrière de garde forestier dans le magnifique parc national de Faremont

commencez votre carrière de garde forestier dans le magnifique parc national de Faremont Explorez des biomes variés : forêts, prairies et berges attendent que vous les protégiez

forêts, prairies et berges attendent que vous les protégiez Apportez votre soutien et contribuez à la protection : entretenez les sentiers, aidez les visiteurs et répondez aux appels liés à la faune sauvage

entretenez les sentiers, aidez les visiteurs et répondez aux appels liés à la faune sauvage Documentez la faune sauvage : découvrez plus de dix espèces animales avec de multiples sous-espèces

découvrez plus de dix espèces animales avec de multiples sous-espèces Enrichissez votre répertoire : observez les animaux et les plantes avec votre appareil photo de ranger

observez les animaux et les plantes avec votre appareil photo de ranger Conduisez avec détermination : utilisez votre pick-up de ranger pour parcourir les routes pittoresques du parc

utilisez votre pick-up de ranger pour parcourir les routes pittoresques du parc Interagissez avec les visiteurs : aidez les randonneurs, vérifiez les permis et guidez les visiteurs vers les principaux points d’intérêt

aidez les randonneurs, vérifiez les permis et guidez les visiteurs vers les principaux points d’intérêt Vivez des journées dynamiques avec des cycles jours-nuits, une météo changeante et des tâches évolutives

avec des cycles jours-nuits, une météo changeante et des tâches évolutives Choisissez votre façon de jouer : sélectionnez les paramètres Simulation ou Casual pour personnaliser votre expérience de jeu

Un nouveau partenariat avec To-Go Games, filiale de GRIP Studios

Ranger’s Path: National Park Simulator marque le début d’un partenariat de développement à long terme entre astragon Entertainment et To-Go Games, filiale de GRIP Studios, posant ainsi des bases solides pour leurs futurs projets.