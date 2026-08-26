Razer lance son Indie Lab pour accompagner les studios indépendants dans le développement de jeux dignes des AAA

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Basé sur WYVRN, l’écosystème de développement de jeux de Razer, ce programme permet aux créateurs indépendants d’accéder à des outils d’assurance qualité et à des technologies immersives jusqu’alors réservés aux plus grands studios de l’industrie. Grâce à Razer Gold, la plus grande plateforme mondiale de crédits numériques pour les jeux vidéo, les développeurs peuvent étendre leur présence à l’international tout en proposant aux joueurs des solutions de paiement adaptées aux usages locaux.

De plus, Razer Indie Lab ouvre aux développeurs les portes d’un réseau de partenaires de premier ordre, comprenant notamment GameMaker , une plateforme de développement de jeux, Headup , un éditeur spécialisé dans les jeux indépendants et THX , un expert des technologies audio. Grâce à ces partenariats et aux initiatives de marketing menées en commun, les studios participants ont l’opportunité de faire connaître leurs créations auprès de la communauté Razer aux quatre coins du globe.

Les studios indépendants et les petites équipes de développement sont à l’origine de plus de 95 % des nouveaux jeux publiés sur Steam depuis 2018. Pourtant, plus d’un tiers de ces développeurs comptent sur leurs propres ressources pour commercialiser leurs projets, un chiffre qui atteint 86 % pour les projets développés en solitaire. C’est précisément pour répondre à ce défi que Razer Indie Lab a été créé. Le programme offre aux petites équipes un accès simple et gratuit aux outils de développement de Razer, leur permettant ainsi de donner davantage de visibilité à leurs jeux auprès de millions de joueurs.

« Créer un grand jeu n’a jamais été aussi accessible. En revanche, se donner les moyens de le promouvoir comme une production AAA reste un défi de taille. », déclare Eric Vezzoli, Director of Technology chez Razer. « Ce n’est pas la créativité qui fait défaut aux petites équipes, mais bien les ressources consacrées aux phases de test, d’optimisation et de perfectionnement. Razer Indie Lab a pour ambition de combler cet écart afin que la qualité d’un jeu ne soit plus dictée par la taille de l’équipe qui le développe. À terme, nous sommes convaincus que ces technologies deviendront un pilier du développement indépendant, tout comme les moteurs de jeu et les plateformes de distribution l’ont été avant elles. »

Pour les studios indépendants qui voient grand

Razer Indie Lab offre aux studios indépendants éligibles un accès gratuit à trois fonctionnalités essentielles :

La suite de technologies immersives de Razer : les studios indépendants peuvent désormais intégrer les technologies Razer Chroma RGB, Razer Sensa™ HD Haptics et THX Spatial Audio+ à leurs jeux. Des bibliothèques d’effets prêtes à l’emploi, des SDK et diverses ressources destinées aux développeurs simplifient l’intégration de ces technologies. Les membres bénéficient également d’un accompagnement direct et ont l’opportunité de faire découvrir leurs créations à des millions de joueurs grâce à la plateforme et à la communauté de Razer.

les studios indépendants peuvent désormais intégrer les technologies Razer Chroma RGB, Razer Sensa™ HD Haptics et THX Spatial Audio+ à leurs jeux. Des bibliothèques d’effets prêtes à l’emploi, des SDK et diverses ressources destinées aux développeurs simplifient l’intégration de ces technologies. Les membres bénéficient également d’un accompagnement direct et ont l’opportunité de faire découvrir leurs créations à des millions de joueurs grâce à la plateforme et à la communauté de Razer. Razer QA Companion-AI : l’outil d’assurance qualité (QA) de Razer identifie les problèmes de gameplay lors des tests, collecte automatiquement les données pertinentes et génère des rapports de bugs structurés. Il permet ainsi d’améliorer la portée des tests et de réduire les délais d’itération, sans nécessiter d’équipe QA dédiée.

l’outil d’assurance qualité (QA) de Razer identifie les problèmes de gameplay lors des tests, collecte automatiquement les données pertinentes et génère des rapports de bugs structurés. Il permet ainsi d’améliorer la portée des tests et de réduire les délais d’itération, sans nécessiter d’équipe QA dédiée. Razer Gold : les membres du Razer Indie Lab peuvent également s’appuyer sur l’une des plus grandes plateformes mondiales de crédits numériques dédiée au jeu vidéo et au divertissement afin de toucher de nouveaux publics, proposer des solutions de paiement adaptées à chaque marché et accéder à de nouvelles opportunités de vente, de distribution et de co-marketing.

les membres du Razer Indie Lab peuvent également s’appuyer sur l’une des plus grandes plateformes mondiales de crédits numériques dédiée au jeu vidéo et au divertissement afin de toucher de nouveaux publics, proposer des solutions de paiement adaptées à chaque marché et accéder à de nouvelles opportunités de vente, de distribution et de co-marketing. Accès anticipé aux nouvelles technologies et aux nouveaux outils de Razer : les membres du Razer Indie Lab pourront découvrir et intégrer les futures innovations de Razer avant leur lancement officiel. Ils auront également l’opportunité de partager leurs retours afin de contribuer à l’évolution de ces technologies dès les premières phases de développement.

Intégrer la technologie immersive à l’un des moteurs de jeu les plus accessibles au monde

Depuis 2024, GameMaker et Razer collaborent afin de rendre les technologies immersives de Razer, notamment Sensa HD Haptics et Chroma RGB, plus accessibles à la communauté GameMaker. Les développeurs peuvent ainsi enrichir leurs jeux avec une dimension sensorielle en intégrant un retour haptique HD et un éclairage dynamique, sans avoir à créer eux-mêmes des intégrations complexes. Razer Indie Lab va encore plus loin en offrant aux créateurs utilisant GameMaker un accès privilégié pour expérimenter ces fonctionnalités immersives et l’IA QA Companion directement dans leur workflow habituel.

« Chez GameMaker, nous avons toujours eu à cœur de rendre le développement de jeux plus accessible aux créateurs indépendants. C’est pourquoi cette collaboration avec Razer Indie Lab s’est imposée comme une évidence. », souligne Russell Kay, Responsable de GameMaker. « Notre objectif est simple : offrir aux développeurs des moyens concrets et accessibles de créer des jeux plus immersifs et plus expressifs, sans complexité superflue. L’Indie Lab poursuit cette vision en offrant aux développeurs indépendants un moyen simple d’intégrer des technologies immersives et d’apporter davantage de richesse sensorielle à leurs jeux. »

Intégrer les expériences immersives de Razer à davantage de jeux indépendants

Headup s’est associé à Razer afin d’intégrer ses technologies immersives à un nombre croissant de jeux indépendants. Des titres tels qu’INDUSTRIA 2, Symphonia, Super Meat Boy 3D et Causal Loop tirent déjà parti des technologies Razer Sensa HD Haptics et Chroma RGB pour enrichir leur expérience de jeu.

« Les outils de Razer se sont avérés particulièrement utiles pour nos équipes et nous avons été impressionnés par la qualité de l’accompagnement proposé. », indique Tim Ahlert, Responsable Marketing pour Headup. « Ils nous permettent d’apporter davantage de finesse, une meilleure réactivité et une immersion accrue dans nos jeux, tout en restant simples à intégrer. L’accès au Razer Indie Lab permet aux plus petites équipes de bénéficier du soutien dont elles ont besoin pour concrétiser des projets ambitieux et proposer des expériences optimisées. »

THX Spatial Audio+ : une immersion sonore d’un réalisme saisissant pour les jeux indépendants

Avec Razer Indie Lab, les développeurs indépendants peuvent également profiter de THX Spatial Audio+, une technologie qui met l’audio 3D avancé à la portée des petits studios grâce au kit de développement WYVRN et à son intégration sous forme de plug-in Wwise. THX Spatial Audio+ associe un son positionnel précis à un rendu surround immersif 7.1.4 pour une expérience optimale au casque : il permet aux développeurs de créer des univers sonores plus riches et plus cinématographiques, sans la complexité liée à l’intégration de systèmes audio spatiaux avancés.

« Le son ne se contente pas d’accompagner l’image : il donne vie aux mondes que les joueurs explorent. L’intégration de THX Spatial Audio+ à cette offre destinée aux développeurs indépendants leur donne les moyens de concevoir des expériences plus immersives, tout en renforçant l’impact émotionnel et le réalisme de leurs jeux. », précise Tuyen Pham, Chief Executive Officer pour THX Ltd. « À l’avenir, les expériences interactives les plus mémorables ne se distingueront pas uniquement par leur réalisme visuel ou technique, mais par leur capacité à susciter des émotions sincères et profondément humaines. Nous sommes ravis de proposer THX Spatial Audio+ au sein de Razer Indie Lab pour aider les développeurs indépendants à enrichir l’expérience de leur jeu grâce à un son immersif de haute qualité, sans compromis sur les performances. »

Les technologies de Razer sont déjà déployées sur de nombreuses productions AAA et indépendantes, parmi lesquelles Battlefield 6 , Marvel Rivals , Borderlands 4 et Dune: Awakening . Razer Indie Lab rend ces technologies, déjà utilisées dans des productions d’envergure, accessibles à des équipes de développement plus modestes.