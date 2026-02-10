Shari Lapena revient avec un nouveau thriller domestique captivant

Avec « Une jeune fille sans histoires » Shari Lapena, reine du thriller domestique, nous livre une nouvelle intrigue captivante et fort bien ficelée.

Le récit s’ouvre sur la découverte du cadavre d’une jeune fille dénudée au milieu du champ d’un fermier. De quoi mettre en émoi toute la communauté de Fairhill, petite ville calme et paisible du Vermont. Qui pouvait bien en vouloir à ce point à Diana, tellement belle, intelligente, gentille et aimée de tous ? Serait-ce Cameron, son petit ami possessif, Brad Turner, son prof de sport qui aurait eu un comportement inapproprié à son égard, Joe Prior, un client du magasin où elle travaillait ? Au fil de l’enquête, tout le monde devient tour à tour suspect et la jeune fille sans histoires pourrait, elle aussi, cacher une part d’ombre. L’autrice a le don de gratter la surface des apparences pour mettre à jour les secrets bien gardés des uns et des autres. Autant dire que les fausses pistes foisonnent et que le suspens est sans cesse relancé au fil des révélations successives. Les chapitres courts, les paragraphes brefs qui nous font rapidement passer d’un personnage à l’autre, l’écriture fluide et sans fioritures rendent la lecture fort agréable. Véritable page turner, ce roman 100% addictif légèrement teinté d’une once d’ésotérisme nous tient en haleine jusqu’au final surprenant.

